EUA: Câmara e Senado divergem sobre solução e tornam paralisação do governo mais provável

A Câmara dos Representantes e o Senado dos Estados Unidos divergem sobre a solução para garantir o financiamento do governo a partir do próximo domingo e ampliam as chances de uma paralisação das atividades federais.

A maioria democrata no Senado trabalha, nesta quinta-feira, em uma saída temporária que financiaria o governo até 17 de novembro e incluiria os recursos para apoiar a Ucrânia na guerra contra a Rússia. Os republicanos, que lideram a Câmara, resistem ao dinheiro para os ucranianos e indicaram que nem votariam a proposta do partido do presidente Joe Biden.

Por outro lado, o presidente da Câmara, Kevin McCarthy, tenta aprovar uma série de legislações separadas para financiar áreas como defesa, agricultura e segurança. A questão da Ucrânia seria resolvida em votação própria, mas os democratas consideram inegociável a ajuda ao país do leste europeu.

"Precisamos mostrar a Putin nossa força", afirmou hoje o líder democrata no Senado, Chuck Schumer, em referência ao presidente russo, Vladimir Putin. "Mas McCarthy está deixando um pequeno grupo de membros extremistas MAGA uma referência ao slogan "faça América Grande Outra Vez" do ex-presidente Donald Trump anular a vontade de todos", acrescentou.

*Com informações da Dow Jones Newswires e Associated Press