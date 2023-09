Ingressos de cinema em São Bernardo custarão 12 reais até quarta-feira

Hoje é o primeiro dia da "Semana do Cinema em todo o Brasil". Em sua terceira edição, o evento promocional se estenderá até quarta (4), com todas as sessões em sala tradicional 2D vendidas ao preço único de R$12,00, além de combos especiais de pipoca e refrigerantes disponíveis para os espectadores nos shoppings da cidade.

Em São Bernardo, as redes de cinemas participantes são: UCI Cinemas (Shopping Metrópole), Cinemark (Golden Square Shopping e Assaí na Paulicéia) e Cinépolis (São Bernardo Plaza Shopping).

A iniciativa é promovida pela FENEEC (Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas) com o apoio da ABRAPLEX (Associação Brasileira das Empresas Exibidoras Cinematográficas Operadoras de Multiplex).

Para informações sobre as promoções estão disponíveis as redes sociais do Cinemark, Cinépolis e UCI em São Bernardo.