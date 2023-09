Receita Federal faz operação contra fraudes em empresas do setores químico e plástico

A Receita Federal deflagrou nesta quinta-feira operação que apura existência de organização criminosa que fraudava a constituição de empresas, com prática de falsidade documental, falsidade ideológica e lavagem de bens. Entre os alvos está uma empresa de Mauá, que não teve o nome divulgado.

Foram expedidos mandados para prisão preventiva de cinco pessoas, além de busca e apreensão em outras nove companhias dos ramos plástico e químico nos Estados de e Alagoas.

Nesta primeira fase da Operação nomeada “Polímero” estão envolvidas dez empresas e 18 pessoas físicas (entre lideranças, gestores, executores, contadores, ‘laranjas’ e ‘testas de ferro’). No entanto, segundo o Grupo de Atuação Especial de Combate à Sonegação Fiscal e Lavagem de Bens (Gaesf), os números podem ser ampliados no transcurso da apuração.

De acordo com as investigações, as corporações investigadas movimentaram, de maneira criminosa, mais de R$ 220 milhões por meio da emissão de 1.642 notas fiscais falsas em Alagoas, e outros R$ 200 milhões em tributos federais estimados pela Receita Federal, que serão, posteriormente, objeto de autuação pelos fiscais estaduais e da própria Receita Federal.

Ainda segundo as apurações mais recentes, há a possibilidade de cometimento de sonegação fiscal.

Junto ao Gaesf, somam-se os empenhos da Secretaria de Estado da Fazenda e Polícia Civil dos municípios envolvidos na operação: Sorocaba, Araçoiaba da Serra, Tietê, Porto Feliz, Pilar do Sul, Cerquilho, Votorantim, Mauá, Leme, Guarulhos e Indaiatuba.

Até o momento, a 17ª Vara Criminal de Maceió, a pedido do Ministério Público do Estado de Alagoas, determinou o bloqueio de imóveis, veículos, contas-correntes e outros ativos em nome dos integrantes da organização criminosa, pessoas físicas e pessoas jurídicas, a fim de garantir o ressarcimento aos prejuízos causados.