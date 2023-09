Polícia vai até a casa de Britney Spears após vídeo com facas viralizar

Britney Spears preocupa seus seguidores cada vez mais devido a suas postagens no Instagram. A cantora compartilha muitos vídeos que, de acordo com seus fãs, são sem sentido. Após a loira ter postado um clipe dançando com duas facas nas mãos - por mais que na legenda ela afirme que as facas não são de verdade -, alguns internautas ficaram assustados.

De acordo com o TMZ, fontes contaram que, na última quarta-feira, dia 27, policiais receberam ligações de fãs preocupados com a cantora. E por precaução, o Departamento de Xerife do Condado de Ventura da Califórnia, nos Estados Unidos, foi até a residência de Britney para certificar que ela estava bem.

Além da postagem inicial dançando com duas facas na mão, Britney também postou, em seguida, outro vídeo. A artista exibiu um curativo no braço e possíveis cortes em seu corpo após o polêmico vídeo.