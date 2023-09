Guarani faz promoção de ingressos para confronto direto pelo G-4 da Série B

O Guarani encara o duelo com o Novorizontino pela Série B do Campeonato Brasileiro como uma decisão na briga pelo G-4. Para contar com total apoio de sua torcida, a diretoria anunciou uma promoção, com ingressos a partir de R$ 10. A partida, válida pela 30ª rodada, será realizada no sábado, às 17h, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas (SP).

O setor das cabeceiras é o mais barato, com ingressos custando R$ 10 (meia-entrada) e R$ 20 (inteira). No tobogã, o preço é de R$ 20 (meia) e R$ 40 (inteira). Os demais setores, tobogã inferior e vitalícias, continuam com preço normal: R$ 30 (meia) e R$ 60 (inteira). Entretanto, para acessar as vitalícias, não-sócios precisam pagar uma taxa adicional de R$ 30.

Com 50 pontos, o Guarani deixou o G-4 na última rodada e aparece em quinto lugar. Já o Novorizontino está em terceiro, com 51. O G-4 ainda tem o líder Vitória, com 55, Sport, com 53, e o quarto colocado Juventude, com 50.

No primeiro turno, jogando no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP), o Guarani foi derrotado pelo Novorizontino, por 1 a 0, com gol de Aylon.

A partida ganhou ainda mais importância devido à derrota do time de Campinas diante do CRB, por 1 a 0, na última rodada, que encerrou sequência de cinco jogos sem perder do Guarani, sendo quatro vitórias.

Dentro de casa, porém, o Guarani vem de três vitórias seguidas: diante do Sport, por 3 a 1, Ponte Preta, por 1 a 0, e Tombense, por 3 a 0. Ao todo, já são 14 partidas, com dez vitórias, dois empates e duas derrotas. Com 76,1% de aproveitamento, o time bugrino tem a terceira melhor campanha como mandante, atrás apenas de Vitória (80,9%) e Sport (77,7%).