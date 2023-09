Jornal britânico revela exigências de Meghan Markle e Príncipe Harry para participarem de evento

Que a família real e seus membros vivem em um verdadeiro glamour você já deve saber, né? Mas, algumas exigências passam um pouco dos limites e podem deixá-los em maus lençóis com a mídia. E, ao que tudo indica, foi isso que aconteceu com Príncipe Harry e Meghan Markle.

O casal participou de um evento em uma escola pública em Nova York, no bairro de Harlem, nos Estados Unidos, em setembro de 2021, porém, parece que a aparição deles não foi nada simples. Todo o evento foi gravado para a série documental Harry & Meghan e, por isso, eles teriam feito exigências estéticas ao local.

Segundo informações do Daily Mail, os e-mails trocados entre a equipe do Duque e da Duquesa de Sussex com os funcionários da direção da escola revelam demandas que chamaram a atenção. Nos documentos, o casal pedia para que o carpete do local fosse trocado para a passagem deles e que almofadas estivessem disponíveis.

Meghan e Harry também teriam exigido que todos os membros da direção do colégio estivessem presentes no evento para torná-lo mais oficial. Visando aumentar a popularidade nos Estados Unidos, o casal teria pedido para que o material de divulgação fosse enviado apenas a sites e jornais que simpatizem com eles.

O jornal revelou ainda que o ruivo e a ex-atriz passaram cerca de seis meses em negociações com as autoridades da escola. Os primeiros e-mails foram enviados em abril de 2021, mas o evento só aconteceu em setembro do mesmo ano.