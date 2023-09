Mick Jagger revela que não pretende deixar herança para seus oito filhos

Em entrevista ao The Wall Street Journal, Mick Jagger fez uma revelação chocante! Todo mundo sabe que o vocalista do The Rolling Stones tem um patrimônio milionário, entretanto, o cantor deixou muitos internautas intrigados ao revelar que não pretende deixar nenhuma herança para seus filhos.

Mick Jagger, aos 80 anos de idade, é pai de Karis Jagger, sua primogênita de 52 anos de idade, Jade, Elizabeth, James, Georgia, Gabriel, Lucas Jagger - que veio ao mundo a partir de seu affair com a apresentadora Luciana Gimenez - e seu caçula, Deveraux, de sete anos de idade.

Eles não precisam de 500 milhões de dólares para viver, contou o músico.

A fortuna de Jagger equivale a dois bilhões e 500 mil reais na cotação atual. Se o valor total fosse dividido apenas entre os filhos de Mick, cada um dos herdeiros receberia cerca de 318 milhões de reais!

Entretanto, segundo o vocalista dos Stones, ele acredita que doando o valor para instituições de caridade, o dinheiro será mais bem aproveitado.