Napoli busca paz com Osimhen e diz que 'jamais teve a intenção de zombar ou ofender' o atacante

O Napoli não quer saber de confusão com seu principal goleador, o nigeriano Victor Osimhen, e divulgou uma nota nesta quinta-feira na qual pede desculpas e admite que errou na divulgação de um vídeo no TikTok que acabou ofendendo o jogador pelo tom irônico. O atacante até ameaçou processar o clube.

Bastante magoado, Osimhen retirou as fotos que tinha com a camisa do Napoli em suas redes sociais. O vídeo, postado e depois apagado após o jogador ter discutido com o técnico Rudi Garcia, no domingo, estremeceu a relação entre clube e camisa 9. Era uma gozação com o atacante em uma cobrança de pênalti contra o Bologna.

"O Napoli, para evitar qualquer exploração sobre o tema, especifica que nunca teve a intenção de ofender ou zombar de Victor Osimhen, um trunfo técnico do clube. Para demonstrar isso, durante a pré-temporada, o clube rejeitou firmemente todas as ofertas recebidas para a transferência do atacante para o exterior", iniciou seu esclarecimento, o Napoli, revelando que jamais teve a intenção de perder o atacante.

"Representa um fato de experiência comum que nas redes sociais, em especial no TikTok, a linguagem expressiva sempre seja criada com leveza e criatividade, sem ter havido, no caso envolvendo Osimhen, qualquer intenção de zombaria ou escárnio. Porém, se Victor percebeu alguma ofensa contra ele, isso não era a vontade da empresa", se desculpou o clube.

Na quarta-feira, o agente Roberto Calenda disse que o atacante estava bastante magoado e que pretendia tomar medidas legais contra o clube, atitude que deve modificar após o pedido de desculpas do clube.

"O que aconteceu hoje (quarta-feira) no perfil oficial do Napoli no TikTok não é aceitável. Um vídeo zombando de Victor foi publicado e depois deletado. Um fato sério que causa danos bem sérios ao jogador e pesa ainda mais no tratamento que o rapaz está sofrendo nesse período entre julgamentos da mídia e fake news. Nos reservamos o direito de tomar ações legais e qualquer outra iniciativa funcional para proteger o Victor", havia escrito seu agente nas redes sociais.