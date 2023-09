J. K. Rowling publica homenagem a Michael Gambon, o Dumbledore de Harry Potter: Um ator excepcional

Michael Gambon, conhecido por seu papel como Albus Dumbledore em Harry Potter, morreu aos 82 anos de idade. Desde o anúncio da notícia, feito pela família do ator, alguns colegas de trabalho estão relembrando sua vida e carreira.

J. K. Rowling, autora dos livros de Harry Potter, revelou que se sentiu lisonjeada de ter um ator do nível de Michael trabalhando em sua saga:

Acabei de ouvir as terríveis notícias sobre Michael Gambon. A primeira vez que o vi foi em King Lear, em 1982, e se você tivesse me dito que aquele ator brilhante apareceria em qualquer coisa que eu escrevesse, eu teria pensado que você era louco. Michael era um homem maravilhoso, além de ser um ator excepcional, e eu adorei trabalhar com ele, não apenas em Potter, mas também em The Casual Vacancy. Minhas mais profundas condolências vão para a família de Michael e para todos que o amavam.

Em resposta a um seguidor, J. K. completou que sua performance em King Lear foi maravilhosa. Além de ter a encantado por ter sido a primeira vez que viu uma encenação de uma obra de William Shakespeare:

Foi EXTRAORDINÁRIO! Foi a primeira vez que vi Shakespeare sendo apresentado e foi como colocar a barra quase inalcançável...