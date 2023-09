Waze lança nova experiência de direção com Unicórnio

Para tornar as viagens com a família mais divertidas, o Waze lançou uma nova experiência de direção. Chamada de Unicórnio, ela tem instruções de navegação personalizadas, mantendo a experiência mais relaxada.

Com a voz de navegação personalizada, os motoristas podem atualizar seu carro no aplicativo para o Carrocórnio, um veículo com uma crina colorida e o chifre do unicórnio. A experiência está disponível no Waze em português, francês e inglês.

Como ativar o modo Unicórnio no Waze

Para ativar a experiência, basta tocar no ícone “Menu” e depois clicar no banner “Dirija com Unicórnio”. O usuário também pode mudar individualmente os recursos: