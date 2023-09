Grávida de Arthur Aguiar, Jheny Santucci fala sobre amor-próprio: Valorize-se

Jheny Santucci, ex-namorada de Arthur Aguiar, usou as suas redes sociais para compartilhar um ensaio que realizou e fazer uma reflexão sobre amor-próprio.

Nos cliques compartilhados, a influenciadora posou com um blazer aberto e exibiu o lindo barrigão.

O amor próprio sempre foi indispensável na minha vida, e é isso que sempre me manteve de cabeça erguida. A culpa nunca é nossa, não é a barriga, estrias, celulites e aréola escurecidas que nos tornam menos gostosas? Nesta fase, não se compare a ninguém, muito menos a corpos sarados. Não existe corpo mais lindo e com mais luz do que um que está gerando uma vida.

E continuou, reforçando o tipo de pessoa que merecemos ao nosso lado:

Você merece alguém que leia o seu sorriso e coração, antes de reparar seus seios ou bunda, muito menos de outras que não seja você. Você merece alguém que pegue sua mão, e não solte por nada, muito menos por felicidades e prazeres momentâneos. Você merece alguém decidido a te fazer feliz de verdade?Você merece alguém que mesmo que não te faça promessas, mantenha as palavras e atitudes lindas para toda a vida?Você merece alguém que mesmo que não esteja totalmente preparado, te escolha todos os dias?

Mas antes de merecer tudo isso; você precisa se amar em primeiro lugar, para que finalmente entenda a forma que deseja ser amada. VALORIZE-SE