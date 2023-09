Mãe de Ana Castela apoia Gustavo Mioto e comenta em vídeo sobre término

Gustavo Mioto participou do Venus Podcast e falou um pouco sobre seu relacionamento com Ana Castela e a separação. Depois de todo o bafafá que isso gerou na Internet, foi a vez da mãe da cantora se posicionar.

Michele Castela comentou no vídeo do podcast, que continua no Youtube. O momento que chamou a atenção da ex-sogra do cantor foi uma fala dele sobre já saber quem teria divulgado detalhes da rotina do casal:

- Para as pessoas, que eu já sei quem são, que mandaram informações para vocês sabem quem, eu já sei quem são. Eu não crio briga com ninguém, não crio treta com ninguém, mas parabéns. Vocês conseguiram acessar um lado meu que eu não gosto de mostrar para ninguém.

Nos comentários, a mãe da Boiadeira pediu para o ex-genro contar quem teria sido o responsável por divulgar informações íntimas do casal. Ela ainda garantiu que faria algo a respeito:

Conta para mim Gu quem é, deixa essa pessoa comigo, vou deixar a vida dela bem interessante.

Eita!