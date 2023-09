Cautela externa impede alta do Ibovespa e os 115 mil pontos por minério

O Ibovespa alterna leve alta com moderada queda nesta quinta-feira, 28, dividindo-se entre seguir a valorização das ações da Vale, na esteira da elevação do preço do minério de ferro e a cautela externa. A queda em Nova York e do petróleo limita uma alta do Índice Bovespa e a retomada dos 115 mil pontos. Mais cedo, saíram alguns dados dos EUA, como o PIB do segundo trimestre e os pedidos de auxílio-desemprego, elevando a possibilidade de juro alto no país por mais tempo.

Após uma reação positiva dos mercados, com queda, por exemplo, dos rendimentos dos Treasuries, o cenário mudou, observa o estrategista-chefe do Grupo Laatus, Jefferson Laatus. Segundo ele, os dados dos EUA informados há pouco ainda mostram uma economia forte, o que eleva a possibilidade de juros elevados por mais tempo do que o esperado, ou até mesmo novo aumento.

A leitura final do PIB americano do segundo trimestre mostrou expansão ao ritmo anualizado de 2,1%, ante previsão de alta de 2,3%. "O dado mostra que a economia está pujante", diz Laatus. Ainda observa que o resultado dos novos pedidos de auxílio-desemprego sugere que o desemprego está baixo. Isso, avalia o estrategista, pode fazer com que o Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos) ou tenha de manter os juros altos por mais tempo ou eleve as taxas em algum momento.

Apesar da persistente preocupação com o desaquecimento chinês, o minério de ferro subiu 0,89% em Dalian, na China, e as ações da Vale avançam perto de 1,00%. Já as da Petrobras caem em torno de 0,70%, com recuo do petróleo, depois do ganho recente. Ontem, o Ibovespa subiu 0,12%, aos 114.327,05 pontos.

Além dos temores com a China e juros altos principalmente nos EUA, há risco de uma para paralisação do governo americano. "Apesar da questão ser pontual, o evento tende a penalizar o crescimento de alguma forma e, principalmente, adiciona incerteza em um momento já caracterizado pela alta aversão ao risco", avalia em nota a Guide Investimentos.

Mais cedo, no Brasil, o Banco Central divulgou o Relatório Trimestral de Inflação (RTI) que, segundo analistas, veio dentro do que se esperava. Isso significa que veio alinhado aos documentos recentes da autoridade monetária, de manutenção do ciclo de queda de meio ponto porcentual da taxa Selic neste

Ainda hoje fica no radar a entrevista do presidente do BC, Roberto Campos Neto, e do diretor de Política Econômica, Diogo Guillen, às 11 horas, para comentar o RTI.

Às 10h49, o Ibovespa cedia 0,12%, aos 114.195,56 pontos, após recuar 0,12%, na mínima aos 114.187,19 pontos, e alta de 0,19%, com máxima aos 114.543,66 pontos