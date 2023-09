Funcionário de zoológico na China é atacado por hipopótamo após tentar interromper briga

O tratador de um zoológico na China viveu momentos de tensão entre a vida e a morte no último domingo, 24, quando foi atacado por um hipopótamo. O funcionário foi alvo da fúria depois que ele tentou apartar uma briga por território entre dois hipopótamos do recinto. As informações são do jornal europeu Daily Mail.

Imagens que circularam nas redes sociais mostram inicialmente um recinto fechado do zoológico com os dois animais em confronto dentro do espaço. O tratador, que estava dentro do local para alimentá-los, é visto saindo de costas e caindo no chão ao ser perseguido por um dos hipopótamos. O episódio aconteceu no Zoológico Ecológico de Changsha, na província chinesa de Hunan.

O animal, que estava segurando folhas na boca, larga o alimento e abre a boca em direção ao tratador, ficando a centímetros de distância do homem. Logo depois, o hipopótamo vai para a direção oposta e volta a se concentrar na comida. O que parecia ser uma trégua dura apenas alguns segundos. Vendo oportunidade de fugir, o tratador corre em direção à porta e o hipopótamo vai atrás dele. O animal, porém, não consegue alcançá-lo.

Funcionários do Departamento Florestal de Changsha investigam o incidente. Ao Daily Mail, um porta-voz disse que a equipe do zoológico foi instruída sobre quando é seguro entrar no recinto dos. "Eles devem tomar cuidado extra e evitar situações em que os machos estejam em combate ou quando as fêmeas estejam no cio", disse.

Hipopótamos estão entre os animais selvagens mais mortais, especialmente pelo seu forte instinto territorialista. Em maio deste ano, em Malawi, na África, um hipopótamo atacou um barco e virou a embarcação. Sete pessoas, inclusive uma criança de apenas um ano, morreram no incidente.