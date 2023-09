A Forbes divulgou a lista dos maiores influenciadores do mundo em 2023. Para definir o ranking, a revista considerou quatro aspectos: faturamento estimado, número de seguidores, engajamento (curtidas, comentários e compartilhamentos divididos pela quantidade de fãs) e negócios comerciais. Os dados foram estudados entre junho de 2022 e junho de 2023. Abaixo, você descobre os nomes que ocupam as 10 primeiras posições. Para conferir o levantamento completo, com 50 pessoas, clique aqui.

Quer saber tudo sobre Universo Sugar? Clique aqui e leia o e-book O Guia dos Sugar Daddy & Sugar Babies

Os 10 maiores influenciadores do mundo em 2023

1. Jimmy Donaldson (MrBeast)

Faturamento estimado: US$ 82 milhões

US$ 82 milhões Número de seguidores: 312 milhões

312 milhões Engajamento: 9,80%

9,80% Negócios comerciais: 4

4 Principal plataforma: YouTube

2. Olajide Olatunji (KSI)

Faturamento estimado: US$ 24 milhões

US$ 24 milhões Número de seguidores: 112 milhões

112 milhões Engajamento: 6,5%

6,5% Negócios comerciais: 4

4 Principal plataforma: YouTube

3. Jake Paul

Faturamento estimado: US$ 34 milhões

US$ 34 milhões Número de seguidores: 66 milhões

66 milhões Engajamento: 1,6%

1,6% Negócios comerciais: 4

4 Principal plataforma: YouTube

4. Rhett & Link

Faturamento estimado: US$ 35 milhões

US$ 35 milhões Número de seguidores: 51 milhões

51 milhões Engajamento: 0,85%

0,85% Negócios comerciais: 4

4 Principal plataforma: YouTube

5. Charli D’Amelio

Faturamento estimado: US$ 23 milhões

US$ 23 milhões Número de seguidores: 213 milhões

213 milhões Engajamento: 0,7%

0,7% Negócios comerciais: 4

4 Principal plataforma: TikTok

6. Logan Paul

Faturamento estimado: US$ 21 milhões

US$ 21 milhões Número de seguidores: 74 milhões

74 milhões Engajamento: 1,25%

1,25% Negócios comerciais: 4

4 Principal plataforma: YouTube

7. Elliot Tebele (F*ckJerry)

Faturamento estimado: US$ 30 milhões

US$ 30 milhões Número de seguidores: 17 milhões

17 milhões Engajamento: 1%

1% Negócios comerciais: 4

4 Principal plataforma: Instagram

8. Emma Chamberlain

Faturamento estimado: US$ 20 milhões

US$ 20 milhões Número de seguidores: 28 milhões

28 milhões Engajamento: 6,25%

6,25% Negócios comerciais: 4

4 Principal plataforma: YouTube

9. Matt Rife

Faturamento estimado: US$ 25 milhões

US$ 25 milhões Número de seguidores: 22 milhões

22 milhões Engajamento: 10,7%

10,7% Negócios comerciais: 3

3 Principal plataforma: TikTok

10. Brent Rivera

Faturamento estimado: US$ 17,5 milhões

US$ 17,5 milhões Número de seguidores: 96 milhões

96 milhões Engajamento: 11,25%

11,25% Negócios comerciais: 3

3 Principal plataforma: YouTube