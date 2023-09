Diadema é premiada em Congresso Brasileiro de Infectologia

Diadema conquistou o 2º lugar entre 239 trabalhos aprovados na categoria Pôster Comentado do XXIII Congresso Brasileiro de Infectologia – Infecto 2023, realizado entre os dias 19 e 22 de setembro no Centro de Convenções Salvador, na capital da Bahia. O trabalho “Impacto da implementação da linha de cuidado integral a travestis e transsexuais na adesão do uso da PREP no município de Diadema”, apresentado no evento é um estudo de dados feito pelo Ambulatório DiaTrans e do Centro de Referência (CR) em IST, Aids e Hepatites Virais do município, entre agosto de 2019 e junho deste ano.

A autoria é de Maiky Carneiro da Silva Prata, Vanessa Ribeiro Romão, Dandara de Jesus dos Santos, profissionais do Ambulatório DiaTrans, e Alexandre Yamaçake, coordenador do Centro de Referência em IST, Aids e Hepatites de Diadema. “Foi uma grande emoção. Estar num congresso médico com diversos trabalhos na área da infectologia, desde pesquisa clínica a epidemiológica, e ter um trabalho que trata da diversidade de uma população de travestis e transexuais, que é altamente vulnerabilizada e marginalizada, mostra que, finalmente, a sociedade científica tem olhado para essa questão como prioridade", afirmou Maiky Prata, que apresentou o estudo no dia 21 de setembro. "Eles premiaram a proposta toda de trabalho, o quanto que as ações do Diatrans, de fato, têm colocado essa população como prioridade e o quanto isso tem mudado a qualidade de vida dessas pessoas”, completou.

Sobre o trabalho

O objetivo do trabalho foi descrever o impacto de adesão ao uso da PREP (Profilaxia Pré-Exposição ao HIV) entre travestis e transsexuais após a criação do ambulatório DiaTrans, em setembro de 2021.

Segundo o estudo, a implementação do ambulatório DiaTrans, voltado a travestis, transexuais e transgêneros de Diadema, atrelada ao acompanhamento hormonal facilitou o acesso a PREP, já que a dispensação da PREP no mesmo local de acompanhamento à saúde pode ter sido a estratégia que reduziu barreiras de acesso e impactou na redução da vulnerabilidade ao HIV desta população.

Outros resultados foram a maior procura e adesão por este método de prevenção e a integração dos serviços de hormonização aos serviços especializados em prevenções às infecções sexualmente transmissíveis e HIV/AIDS.

“A população de travestis e transexuais (TT) historicamente teve direitos apagados, sendo exposta a maior situação de vulnerabilidade. Tais condições adversas favorecem esta população em contextos sociais de violência e marginalização que aumentam a vulnerabilidade deste grupo populacional como infecções sexualmente transmissíveis (IST) em especial ao HIV/AIDS", explicou Alexandre Yamaçake. "Dr. Maiky e sua equipe nos deixam orgulhosos, pois sabendo o quanto é desafiador romper estigmas e preconceitos e o quanto é gratificante tê-los em nossa equipe”, elogiou o profissional.

O trabalho é a ampliação do estudo realizado entre agosto de 2019 a abril de 2022 e apresentado 13º Congresso Paulista de Infectologia, realizado entre os dias 22 a 25 de junho de 2022, no Centro de Convenções Frei Caneca, em São Paulo.

Congresso

O Congresso Brasileiro de Infectologia é promovido pela Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI) e esta foi a primeira edição presencial após a pandemia pela covid-19. Os trabalhos submetidos foram divididos em 14 eixos, sendo o “HIV/Aids” escolhido para inscrição de Diadema, e o modo de apresentação em duas categorias: tema livre oral e pôster comentado.

A coordenadora do Ambulatório DiaTrans, Vanessa Romão elogiou a apresentação do infectologista Maiky Prata, que impactou a banca de avaliadores. “É fruto de um trabalho dedicado a essa população. Estamos conseguindo que reconheçam o nosso trabalho para que possamos melhorar a qualidade de vida e proporcionar esperança a essas pessoas”, declarou.

O anúncio foi feito no encerramento do Congresso. Além do certificado de premiação, os vencedores recebem premiação de R$ 1 mil a R$ 3 mil, de acordo com a classificação (do 1º ao 3º lugar).

DiaTrans

“Ter o reconhecimento de um trabalho que sempre foi pautado em respeito ao próximo é o primeiro passo para acreditar em uma humanidade melhor. Fazer parte de uma equipe inclusiva faz a diferença na vida dessa população, ninguém precisa ser trans para cuidar e lutar por essa população”, ressaltou a vinculadora do ambulatório, Dandara Santos. “Hoje, o cuidado à população de travestis e transsexuais no município está sendo transversal e integral. Agradecimento especial à gestão atual que fez possível a criação desse espaço acolhedor e inclusivo. Juntos somos mais fortes”, finalizou.

O Ambulatório DiaTrans completou dois anos de atendimento em setembro deste ano e é referência para 305 pessoas no município.