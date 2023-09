Peões comparam Cariúcha com Jojo Todynho em A Fazenda 15

Os ânimos dos peões estão ficando cada vez mais agitados! Depois da formação da primeira roça e André Gonçalves levar o Fazendeiro da semana, os confinados de A Fazenda 15 tiveram uma madrugada cheia de conversas e criações de teoria nesta quinta-feira, dia 28.

No quarto, depois de conferirem quem venceu a prova do fazendeiro, Jenny Miranda, Alicia X e Nadja Pessoa estavam conversando sobre Lucas Souza e seus posicionamentos dentro da sede.

- Até o pessoal que votou nele estava querendo que ele voltasse Fazendeiro. Porque o Lucas é passivo, ele é extremamente passivo. Ele recolhe, justificou Nadja.

- Ele explode. Só uma pessoa tira ele do sério, a Cariúcha, disse Jenny.

Em outro momento, Sander Mecca e Kamila Simioni estavam conversando no quarto sobre quais resultados acreditam que podem acontecer nos próximos dias. Os dois concordaram que gostariam de ver Rachel Sheherazade fora do confinamento ainda na primeira semana.

- A Rachel sai. Eu acho, disse o cantor.

- Também acho, defendeu Simioni.

- O Lucas e a Nath movimentam a casa. A Nath é casalzinho, o pessoal gosta de ver... O Lucas tem esse jeito dissimulado dele, mas movimenta a casa, dá os chiliques deles com a Cariúcha... Já a Rachel... Carisma zero.

Quando Cariúcha chegou ao ambiente e deitou do lado de Simioni, o papo voltou a ser sobre a jornalista. Os três voltaram a concordar que querem ouvir o nome de Rachel sendo chamado para deixar o confinamento.

- Queria que a Rachel saísse..., disse a cantora.

- Acho que o único que não quer é o André, né?, questionou Sander.

- Aqueles outros lá também torcem [por ela]. Black torce por ela, revelou Kamila.

Os peões também conversaram sobre a amizade da jornalista com o ex-BBB. Incomodada com a proximidade deles, Cariúcha revelou que ficou interessada em Cezar Black, mas disparou:

- Eu até que estava afim dele, agora não estou. Aí ela foi lá beijar ele: Aí, meu preto. Aí eu debochei, né? Falei na cara dele: E aí, meu nego, vamos para a Bahia? Aí ela ficou toda sem graça, a Princesa Isabel. A salvadora.

Já prevendo o que pode acontecer na próxima votação, Darlan disse que acredita que André Gonçalves vai colocá-lo direto na roça, já que o Fazendeiro é quem define quem ocupa o primeiro banco da berlinda.

Porém, ele já tem um plano para lidar com a situação se acabar acontecendo. O ator estava conversando com Jenny e disparou:

- Na hora do ao vivo, quando ele me mandar, eu vou falar assim: Sorte dele que ele é o Fazendeiro, porque eu queria ir para a roça com ele. Eu sei que eu vou voltar, vou voltar Fazendeiro, aí eu mando ele. Porque a minha vontade era de ir para a roça com ele.

Jojo Todynho venceu A Fazenda 12 e já protagonizou diversas brigas com Cariúcha fora do reality. Dentro de A Fazenda 15, os peões estão vendo algumas semelhanças entre as duas artistas.

Simioni, por exemplo, afirmou que o nome da amiga deve se tornar um dos mais fortes na atual edição.

- Mas lembra quando falaram que A Fazenda foi da Jojo? Essa vai ser sua. Mesmo que você não ganhe, porque a gente não tem como prever, você vai carregar isso aqui nas costas. Ela também era o mesmo perfil. Brigava, zoava, cantava, dançava... Mesma coisa.