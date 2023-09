Esposa de Faustão celebra transplante do marido: Faz um mês que a nossa família recebeu uma segunda chance

Luciana Cardoso, esposa de Fausto Silva, usou as redes sociais na última quarta-feira, dia 28, para comemorar o Dia da Conscientização da Doação de Órgãos e Tecidos. Como você deve saber, a família do apresentador passou pela experiência de estar na fila do transplante de coração.

Na legenda da publicação, Luciana escreveu:

Hoje faz um mês que a nossa família recebeu uma segunda chance. Obrigada a todas as famílias doadoras por esse ato de amor e solidariedade.

Faustão se recupera bem do transplante. Na última semana, ele foi internado para realizar exames, mas já recebeu alta e segue se recuperando em casa.

Muita saúde para o apresentador, né?