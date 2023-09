PS Plus em outubro: Farming Simulator 22 e mais jogos ficam gratuitos

A PlayStation anunciou os jogos gratuitos que chegam ao serviço de assinatura PS Plus em outubro. Dessa vez, os usuários poderão baixar The Callisto Protocol, Farming Simulator 22 e Weird West. De 3 de outubro até 6 de novembro, membros de todos os planos (Essential, Extra e Deluxe) estão aptos a adicionar os títulos à biblioteca.

Saiba mais sobre os jogos da PS Plus em outubro

The Callisto Protocol

A PS Plus em outubro traz um terror de sobrevivência narrativo que se passa 300 anos no futuro. Nele, o jogador é Jacob Lee – presidiário de Black Iron Prison, uma penitenciária de segurança máxima localizada na lua de Júpiter, Callisto. Quando os detentos começam a se transformar em criaturas monstruosas, a prisão sucumbe ao caos.

Para sobreviver, Jacob deve lutar até estar seguro e escapar de Black Iron Prison, enquanto descobre os segredos perturbadores enterrados sob a superfície de Callisto. Usando uma mistura única de tiros e combate corpo-a-corpo, Jacob deve adaptar suas táticas de combate rapidamente para enfrentar as criaturas em evolução, enquanto tenta encontrar novas armas, equipamento e habilidades para fugir da ameaça e escapar dos horrores da Lua Morta de Júpiter.

Farming Simulator 22

Seja um fazendeiro moderno e construa sua própria fazenda em três ambientes diversos da América ou Europa. Farming Simulator 22 oferece uma enorme variedade de operações, seja agricultura, seja criação de animais ou reflorestamento, agora com a chegada dos ciclos de estações.

Mais de 400 máquinas e ferramentas de mais de 100 marcas do mundo real como John Deere, CLAAS, Case IH, New Holland, Fendt, Massey Ferguson e Valtra estão incluídas para que você possa semear e colher plantações de trigo, milho, batatas e algodão. Novas categorias de máquinas e colheitas vêm com novas mecânicas de jogo. Gerencie a fazenda no modo co-op multiplayer e estenda o jogo usando várias modificações gratuitas criadas pela comunidade.

Weird West

Neste RPG de ação isométrico, descubra uma versão de Velho Oeste reimaginada como um mundo de fantasia no qual os homens da lei e os pistoleiros dividem a fronteira com criaturas fantásticas, cada uma vivendo pelas suas próprias regras e motivações peculiares. O título suporta vários estilos de jogo em um mundo estilo caixa de areia simulado no qual personagens, facções e até lugares reagem às decisões do jogador, que deve encarar escolhas brutais e consequências que não podem ser desfeitas, incluindo a morte. Descubra este mundo através das histórias de origem de personagens diferentes, indo da jornada de um para o outro até que tudo se junte no capítulo final.