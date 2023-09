Insensibilidade da Sabesp

No primeiro teste de fogo desde que assumiu praticamente o monopólio no Grande ABC – nas sete cidades, a estatal só não atua em São Caetano –, a Sabesp (Companhia de Saneamento Ambiental do Estado de São Paulo) falhou. Feio. Exatamente no momento em que os termômetros atingiram até 38°C em determinadas localidades da região, a empresa deixou na mão milhares de consumidores. Quando o clima desértico que castigou os municípios do bloco mais exigia água nas torneiras, para aplacar os efeitos do calor escaldante, a população ficou desabastecida. É inadmissível que operadora deste porte não tenha desenvolvido plano de contingência para enfrentar o severo episódio climático.



Desde sábado, houve explosão de reclamações oriundas de praticamente todas as cidades do Grande ABC. A Sabesp reconheceu oficialmente prejuízo na entrega de água tratada em 28 bairros de Santo André, São Bernardo e Diadema. Ao tentar explicar as razões do problema, a companhia apresentou argumento tão óbvio e simplista que chega a ser constrangedor. Segundo a estatal, “em razão do aumento do consumo de água nestes dias mais quentes, o fornecimento de água ficou comprometido nos reservatórios que abastecem as regiões relatadas”. Ora, o que a sociedade quer saber é por que a empresa deixou faltar água mesmo sabendo do calor extremo que se prenunciava.