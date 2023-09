Charge - 28 de setembro de 2023

A CCSH Administração de Bens Intangíveis Ltda, do Grupo Cacau Show, entrou com pedido na Justiça para que seu lance pela fábrica da antiga Chocolates Pan, de São Caetano, seja considerado vencedor do leilão. A empresa ofertou o melhor valor pela área na concorrência realizada no dia 15 de setembro, mas o leiloeiro solicitou que o juiz Marcello do Amaral Perino, da 1ª Vara Regional de Competência Empresarial e de Conflitos Relacionados à Arbitragem, decida qual a proposta vencedora.

A Cacau Show ofereceu R$ 70 milhões pelo terreno de 10,4 mil metros quadrados localizado no bairro Santa Paula. Desse valor, 25% à vista, com quitação do restante em até 30 meses. Outras duas propostas foram feitas: a DGD Participações Ltda (MAXX) apresentou lance de R$ 65 milhões à vista e a Construtora Patriani propôs pagar R$ 70 milhões, sendo 25% à vista e o saldo remanescente em 24 meses.