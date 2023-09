Formação em Suporte de TI do Google: inscrições para curso online e gratuito vão até hoje

A JA Brasil, uma das maiores organizações mundiais voltada para o empreendedorismo juvenil, está com inscrições abertas para o programa Tech.Já. Realizada com o apoio do Google.org, a iniciativa busca capacitar estudantes na área de Tecnologia da Informação (TI). Este ano, são aproximadamente 200 vagas distribuídas em todo país.

A iniciativa é destinada para jovens entre 18 e 29 anos que já tenham concluído o ensino médio na rede pública ou como bolsista. O programa incentiva a candidatura de mulheres, mães solos, pessoas negras, pessoas com deficiência, LGBTQIA+ e grupos minoritários.

A formação em Suporte de TI será realizada de forma totalmente online e gratuita e não é necessário nenhum conhecimento ou experiência anterior. As aulas acontecerão de segunda a sexta, das 18h às 22h no período de 02/10 a 15/12. As inscrições se encerram hoje (28) e podem ser feitas pelo site: https://oportunidades. jabrasil.org.br/tech-ja

Além das aulas técnicas, o curso ainda prioriza temas como autoconhecimento, ética, apoio para estruturar um currículo e como enfrentar o desafio da entrevista em um processo seletivo por uma vaga de emprego.

Ao final do curso, os alunos receberão um certificado profissional de suporte em TI do Google e uma certificação da JA Brasil. Além disso, serão direcionados para uma plataforma de empregabilidade parceira da JA Brasil com acesso a dezenas de empresas.

Edições anteriores

Ao longo dos últimos três anos, o programa Tech.Já atendeu mais de 2 mil jovens de 11 Estados brasileiros (São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Pernambuco, Distrito Federal, Amazonas, Paraná, Ceará e Espírito Santo). Em 2023, a aplicação aconteceu na cidade de Boa Vista no Estado de Roraima com foco em atender jovens refugiados.