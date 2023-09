Policiais do Bope matam seis homens na zona oeste do Rio

Seis homens foram mortos pela Polícia Militar do Rio de Janeiro durante supostos confrontos na favela da Cascatinha, em Vargem Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro, na manhã da quarta-feira, 27. Segundo a PM, agentes do Batalhão de Operações Especiais (Bope), da Polícia Ambiental e do Grupamento Aeromóvel estavam fazendo patrulhamento na região do Parque Estadual da Pedra Branca quando foram surpreendidos por criminosos que atiraram contra os policiais.

Houve revide e seis suspeitos morreram. Eles chegaram a ser conduzidos pela PM ao hospital municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, também na zona oeste, onde chegaram mortos.

A PM apreendeu um fuzil e cinco pistolas que estariam com os mortos.

Segundo a corporação, as vítimas seriam envolvidas com o tráfico de drogas. O nome delas não foi divulgado.

Durante todo o dia, a PM manteve policiamento reforçado na favela da Cascatinha, onde estaria ocorrendo um confronto entre criminosos de facções rivais. Ninguém foi preso.