Insensibilidade da Sabesp

No primeiro teste de fogo em sua atuação praticamente generalizada no Grande ABC – nas sete cidades, a estatal só não atua em São Caetano –, a Sabesp (Companhia de Saneamento Ambiental do Estado de São Paulo) falhou. Feio. Exatamente no momento em que os termômetros atingiram até 38°C em determinadas localidades da região, a empresa deixou na mão milhares de consumidores. Quando o clima desértico que castigou os municípios do bloco mais exigia água nas torneiras, para aplacar os efeitos do calor escaldante, a população ficou desabastecida. É inadmissível que operadora deste porte não tenha desenvolvido plano de contingência para enfrentar o severo episódio climático.

Desde domingo, houve explosão de reclamações oriundas de praticamente todas as cidades do Grande ABC. A Sabesp reconheceu oficialmente prejuízo na entrega de água tratada em 28 bairros de Santo André, São Bernardo e Diadema. Ao tentar explicar as razões do problema, a companhia apresentou argumento tão óbvio e simplista que chega a ser constrangedor. Segundo a estatal, “em razão do aumento do consumo de água nestes dias mais quentes, o fornecimento de água ficou comprometido nos reservatórios que abastecem as regiões relatadas”. Ora, o que a sociedade quer saber é por que a empresa deixou faltar água mesmo sabendo do calor extremo que iria fazer.

Submeter os moradores do Grande ABC às torneiras secas justamente no momento em que a região enfrenta uma onda de calor sem precedentes neste ano não é apenas falha inaceitável de uma empresa que tem ações negociadas inclusive na Bolsa de Valores de Nova York, nos Estados Unidos, mas uma insensibilidade humanitária. Alguma medida precisa ser tomada imediatamente para devolver a companhia ao patamar de excelência compatível a quem se apresenta como a maior operadora de saneamento básico do Brasil. Não foi para receber este tratamento que os municípios da região decidiram entregar os serviços de fornecimento de água e coleta de esgoto à estatal.