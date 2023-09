Frente Parlamentar inicia mapeamento de vulnerabilidades

A Frente Parlamentar pela Integração das Políticas Públicas de Combate à Vulnerabilidade Social da População, coordenada pela deputada estadual, Ana Carolina Serra (Cidadania), iniciou na Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo), na segunda-feira, uma série de encontros setoriais voltados à discussão e mapeamento das vulnerabilidades sociais nas cidades paulistas.

O primeiro encontro contou com a participação de 37 representantes de entidades e organizações sociais ligadas à criança e adolescente. Pelo cronograma de trabalho, as reuniões serão mensais, abordando a exclusão de cidadãos e falta de representatividade e oportunidades. Os grupos irão discutir temas ligados às mulheres, idosos, população em situação de rua, pessoas com deficiência ou sofrimento mental, entre outras.

“O objetivo dos encontros é mapear os entraves e possibilidades de ampliação e melhoria nos atendimentos. Após ouvirmos as entidades, iremos disponibilizar um documento com a visão do terceiro setor, contribuindo com as esferas governamentais na construção de políticas públicas mais efetivas”, comentou Ana Carolina.

A deputada firmou parceria com a Defensoria Pública do Estado de São Paulo no sentido de embasar os trabalhos. A cada encontro, um defensor fará uma explanação sobre o tema abordado. Na primeira atividade, a defensora Renata Moura Gonçalves, da Primeira Subdefensoria Pública-Geral, tratou sobre a temática na infância e adolescência.

A Frente Parlamentar de Combate à Vulnerabilidade Social, lançada em junho, tem por finalidade combater o desamparo em sua generalidade, desde a questão da insegurança alimentar, a causa da saúde e segurança da mulher, da garantia do bem-estar da criança e do adolescente e do direito à moradia.

No dia do lançamento da frente, Ana Carolina anunciou ter protocolado uma emenda ao PPA (Plano Plurianual) 2024-2027, que pede a reserva de R$ 2 milhões anuais para cestas básicas e agasalhos destinados aos fundos sociais municipais.

O trabalho também terá um grupo com representantes do governo do Estado, da Alesp, do TCE (Tribunal de Contas do Estado), prefeituras e fundos sociais, com o objetivo de revisar e modernizar a lei que criou o Fundo Social do Estado de São Paulo, em 1968.

“Quando se trata de desenvolvimento social, não existe bandeira. A frente parlamentar nasce da necessidade comum a todos os fundos sociais: apoio. Somos a primeira porta para quem mais precisa. Recebemos pessoas com fome, sem vestimenta e desesperançadas. Precisamos estar preparados para esse atendimento, Todos nós estamos aqui para darmos início a esse diálogo”, disse a deputada.