Debates ácidos já trzem preocupação

A pouco mais de um ano da eleição, subiu a temperatura nas Câmaras do Grande ABC, com discursos ácidos e até mesmo troca de acusações entre os vereadores. Entreveros foram registrados em Santo André, São Caetano e Rio Grande da Serra, com parlamentares usando a tribuna para se atacar – independentemente da pauta em curso à ocasião. Os presidentes dos Legislativos não têm escondido mais a preocupação com o andamento dos trabalhos, até porque alguns deles já identificaram que, em certos casos, o uso da palavra na tribuna tenta criar conteúdo para seguidores de determinados vereadores nas redes sociais. Com a chegada da campanha, temem alguns dirigentes, o tom pode subir e o clima no Parlamento ficaria insustentável.

Homenagem

Policiais da Rota (Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar) que trabalharam na Operação Escudo – mobilização deflagrada após a morte do policial militar Patrick Reis, no Guarujá, em julho – foram homenageados pela Câmara de Santo André na sessão de terça-feira. “Tenho compromisso duplo como representante público e policial e meu papel é fortalecer a segurança em sua comunidade”, justificou o vereador Rodolfo Donetti (Cidadania), que apresentou a distinção.

Brasília – 1

O presidente da OAB de Santo André, Leonardo Dominiqueli Pereira, esteve em Brasília para conversar com senadores e deputados, para debater a proposta de construir uma frente parlamentar para tratar de um regime tributário diferenciado relacionado ao segmento de resíduos sólidos. A ida à Capital Federal também incluiu visita ao STJ (Superior Tribunal de Justiça), STF (Supremo Tribunal Federal) e TST (Tribunal Superior do Trabalho). Dominiqueli foi com seu sócio Eduardo Barros de Moura.

Brasília – 2

Por falar em Brasília, a Capital Federal foi ponto de encontro de uma série de políticos do Grande ABC. O prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), foi para a cidade em busca de investimentos.

Brasília – 3

De Diadema, o prefeito José de Filippi Júnior (PT) e o secretário de Cultura, Camilo Vannuchi, também foram para Brasília em busca de recursos. No caso de Camilo, ele esteve com a ministra da Cultura, Margareth Menezes. “A gente está querendo mexer em alguns equipamentos, equipar outros, e o governo federal acenou também positivamente com a ideia de a gente ter algum recurso para o novo teatro que será feito no Quarteirão da Educação, que pretendemos finalizar em maio do ano que vem. Queremos fazer com que esse teatro seja equipado da melhor maneira possível no que tange a mobiliário, equipamento de som e palco”, disse o secretário.

Pesquisa de Santos – 1

O instituto Paraná Pesquisas divulgou nova rodada de pesquisas, desta vez em Santos, para mapear o cenário eleitoral da cidade do Litoral. No cenário 1, a deputada federal Rosana Valle (PL) lidera, com 34,4% das intenções de voto, contra 24,7% do atual prefeito, Rogério Santos (PSDB) – a ex-prefeita Telma de Souza (PT) é a terceira, com 17,8%.

Pesquisa de Santos – 2

No cenário 2, com o candidato governista sendo o ex-prefeito e hoje deputado federal Paulo Alexandre Barbosa (PSDB), o tucano lidera, com 40%. Rosana Valle bate 28,9% e Telma de Souza, 12,6%.