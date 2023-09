Vereador Eduardo Leite volta a ter reunião com Geraldo Alckmin

O vereador Eduardo Leite, líder do PSB na Câmara de Santo André, foi a Brasília na terça-feira para cumprir agendas com a alta cúpula do partido, entre os quais o vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, com o qual tem mantido relação estreita. Aliás, o ex-governador foi um dos avalistas do novo filiado, que deixou o PT após cerca de 30 anos na sigla.

Na manhã de ontem, os dois estiveram reunidos para traçar planos para o futuro do PSB em Santo André e costurar apoios com os deputados para garantir recursos financeiros para o município. Eduardo Leite é cotado para disputar o Paço andreense pelo partido na eleição do ano que vem, inclusive com aval do ex-ministro de Portos e Aeroportos e presidente nacional do PSB, Márcio França, que deverá assumir o futuro Ministério de Micro e Pequenas Empresas, e com o qual também se encontrou.

Eduardo Leite ainda esteve com os deputados federais Fernando Marangoni (União Brasil) – tem base eleitoral em Santo André, onde foi secretário de Habitação –, Jonas Donizete (PSB) e Alencar Santana (PT), que acaba de encaminhar uma emenda parlamentar no valor de R$ 500 mil destinada à área da saúde no município, a pedido do vereador.

“Meu compromisso e vontade de trabalhar por Santo André aumenta a cada dia. Por isso estou aqui em Brasília, debatendo a criação de empregos, a retomada do desenvolvimento regional e buscando investimentos para a construção de uma cidade cada vez melhor para todos”, disse o parlamentar, que segue com agendas na Capital Federal até hoje.

MAIS EM BRASÍLIA

Além de Eduardo Leite, outros parlamentares do Grande ABC também decidiram fazer um tour por Brasília nesta semana, casos dos deputados estaduais Luiz Fernando Teixeira (PT-São Bernardo), Thiago Auricchio (PL-São Caetano) e Carla Morando (PSDB-São Bernardo). O foco principal dos dois últimos foi o encontro de ontem com o diretor-geral da Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica), Sandoval de Araújo Feitosa Neto.

Respectivamente presidente e relatora da CPI da Enel na Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo), Thiago e Carla foram a Brasília para entregar questionário com 20 perguntas e debater a fiscalização da autarquia federal em relação ao contrato com a distribuidora de energia elétrica em São Paulo, alvo de constantes reclamações quanto a problemas na prestação do serviço a 24 municípios paulistas onde atua, motivo da criação da CPI.