Santos e WTorre firmam acordo por Nova Vila Belmiro

O Santos Futebol Clube e a WTorre S.A assinaram nesta quarta-feira (27) o Memorando de Entendimento para a construção do novo estádio do clube. O acordo é mais uma etapa do processo da parceria, que permite o início dos processos para a regularização do projeto e captação de verbas para as obras.

Com a assinatura do documento, começa a fase de aprovações com os órgãos públicos e definições entre as partes, assim como a captação de verbas para investimento nas obras, por meio de pré-vendas de benefícios e patrocínios. Depois de iniciadas, a previsão é que a reconstrução dure de 24 a 30 meses. “Esse é um desejo antigo da torcida e desde que assumimos, trabalhamos para ter o projeto que beneficie o clube e, claro, todos seus associados e torcedores. É um legado que deixamos para o Santos. Uma arena à altura de sua imensa e apaixonada torcida, um empreendimento moderno, muito bem planejado, com uma estrutura digna do Santos”, destaca Andres Rueda, presidente do clube.

A parceria está estabelecida no formato de direito de superfície, cedido pelo Santos FC à WTorre, com prazo de 30 anos a partir da inauguração da nova arena. O clube continua sendo dono do terreno e do estádio e a empresa tem o direito de uso do local. “Vamos trabalhar para entregar uma arena moderna, completa e que seja palco para momentos inesquecíveis de celebração”, afirma Marco Siqueira, CEO da WTorre.