Inter leva virada do Sassuolo, dá adeus à campanha perfeita e Milan encosta no topo do Italiano

A Inter de Milão viu sua campanha perfeita no Campeonato Italiano chegar ao fim nesta quarta-feira. Mesmo jogando em casa, a equipe de Simone Inzaghi acabou surpreendida pelo Sassuolo, levou a virada por 2 a 1 e agora vê o Milan a seu lado no topo da tabela com os mesmos 15 pontos. A vantagem nerazzuri é no saldo de gols: 12 a 5.

Diante de um rival perigoso, a Inter começou no ataque, mas demorou para abrir o marcador no Giuseppe Meazza. Depois de tanta insistência, conseguiu seu gol já nos acréscimos, com Dumfries aproveitando passe de Marco Thuram. O atacante passou pelo zagueiro e bateu forte, rasteiro. Comemorou deslizando no gramado.

A festa, porém, deu lugar a apreensão na etapa final quando o algoz Domenico Berardi resolveu aparecer. Acostumado a aprontar contra a Inter, o atacante da seleção italiana deu assistência para Bajrami empatar e depois anotou o gol da virada, deixando sua marca contra o time pela oitava vez na carreira.

Mesmo com boa parte da etapa final pela frente para buscar o empate, a equipe da casa não conseguiu superar a defesa do Sassuolo e acabou amargando o primeiro revés no Italiano, bastante celebrado pelo rival Milan.

Disposto a brigar ponto a ponto com a rival pela liderança, o time rubro-negro jogou mal, mas buscou a virada sobre o Cagliari, na Sardegna Arena, vencendo por 3 a 1 e retomando a segunda posição - havia sido ultrapassado pela Juventus, na terça-feira.

Luvumbo abriu o marcador para o Cagliari aos 29 minutos, em momento de superioridade dos mandantes. Mas a reta final da etapa foi desastrosa e o Milan aproveitou para ir ao descanso em vantagem com dois gols em cinco minutos, de Okafor e Tomori. Na etapa final, com belo gol de Loftus-Cheek, o Milan definiu o importante triunfo para chegar aos mesmos 15 pontos da Inter.

Atual campeão, o Napoli deu mostras que vai se recuperar da largada ruim no Italiano ao somar novo resultado positivo. Em casa, goleou a Udinese por 4 a 1, gols de Zielinski, Osimhen, Kvaratskhelia e Simeone, para chegar aos 11 pontos. Samardzic anotou o de honra dos visitantes.

Demais jogos desta quarta-feira: Empoli 1 x 0 Salernitana, Verona 0 x 1 Atalanta e Lazio 2 x 0 Torino.