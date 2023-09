Filho de Sthefany Brito recebe alta após diagnóstico de celulite ocular

Enrico, filho da atriz Sthefany Brito, recebeu alta hospitalar nesta terça-feira, 26, após ser internado no último domingo em um hospital do Rio de Janeiro devido a um diagnóstico de celulite ocular.

A atriz compartilhou a experiência em seu perfil no Instagram, agradecendo as boas energias enviadas e detalhando o ocorrido. Segundo Sthefany, Enrico foi picado por um mosquito perto do olho no sábado, o que inicialmente causou um leve inchaço.

"No domingo ele acordou com o olhinho direito completamente inchado, vermelho e fechado. Não conseguia abrir", relatou a atriz. Após consulta com a pediatra e internação, foi diagnosticada a celulite ocular, causada pela picada do mosquito, que se tornou uma porta de entrada para bactérias.

A atriz enfatizou a seriedade da condição e expressou alívio por ter procurado ajuda médica prontamente. "Primeiro que eu nunca tinha ouvido falar de celulite ocular, existem também em outras regiões, mas o dele foi no olho. E é sério, não é brincadeira. É bactéria né ? Talvez se tivesse segurado em casa com antibiótico não teria dado certo", acrescentou.

Enrico já está em casa se recuperando, e Sthefany expressou sua gratidão e alívio: "Parece que nem aconteceu nada, criança é uma bênção. Eles caem, ficam doentes, eles se levantam, se recuperam muito rápido".

Além disso, Sthefany Brito, que é irmã do ator Kayky Brito, que foi atropelado no início do mês, também compartilhou a boa evolução no quadro clínico do irmão. Segundo boletim médico, Kayky deixou a UTI e está consciente, conversando com a família e médicos, e apresentando boa evolução na reabilitação. No entanto, ele ainda permanece internado.

A atriz expressou sua força e amor pela família durante esses tempos desafiadores: "Deus é maravilhoso, nem eu sei de onde eu tiro força, mas acho que é do amor, do amor pelo meu irmão, do amor pelo meu bem mais precioso que é o meu filho".