Betfair: Tite é favorito para ser o novo técnico do Corinthians

O Corinthians demitiu o técnico Vanderlei Luxemburgo nesta quarta-feira (27), após o empate em 1 a 1, com o Fortaleza, pelas semifinais da Copa Sul-Americana.

Vivendo um momento de instabilidade e pressão por conta de resultados negativos, o clube corre atrás de um novo comandante para a segunda partida decisiva do torneio continental contra o Fortaleza, na próxima semana.

De acordo com a Betfair, especialista em probabilidades esportivas, Tite é o nome com mais chances para assumir o cargo com 25% de probabilidade.

Luxemburgo teve 15 vitórias, 12 empates e 11 derrotas com o Alvinegro de Parque São Jorge com um aproveitamento de 50% dos pontos disputados. Com o treinador, a equipe foi eliminada na primeira fase da CONMEBOL Libertadores e nas semis da Copa do Brasil.

Para a sequência da temporada de 2023, o clube vive a expectativa de brigar pelo título inédito da Copa Sul-Americana e está na zona de perigo no Brasileirão, a cinco pontos da zona do rebaixamento.

Segundo a análise da Betfair, os principais treinadores com chances de assumir o Timão para a sequência dos desafios da temporada são: Tite, ex-treinador do clube e multicampeão pelo Corinthians com 25% de chances. Em segundo, Roger Machado, já cotado em outras oportunidades para dirigir o clube, aparece com 17%.

Mano Menezes, treinador que reestruturou o clube após o rebaixamento em 2007 conquistando uma Copa do Brasil e um Paulista, com 15%. Em quarto lugar, aparece a possibilidade de Fernando Lázaro, treinador que iniciou a temporada e trabalha na comissão técnica permanente, está listado com 9%. Outro ex-funcionário do clube, Fábio Carille, tricampeão Paulista e Campeão Brasileiro em 2017 fecha a lista de favoritos com 6%.

Confira as probabilidades para o novo técnico do Corinthians: