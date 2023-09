Grand Plaza Run reuniu mais de 2 mil corredores

Mais de 2.100 pessoas participaram da Grand Plaza Run no último domingo (24). A tradicional corrida de rua aconteceu no entorno do empreendimento no centro da cidade, contemplando percursos de 5 e 10 km. O evento fez parte das comemorações pelo aniversário de 26 anos do shopping Grand Plaza, celebrado este mês - que também contou com desfile inclusivo e promoção "compre e ganhe uma canga personalizada da primavera", disponível até 2 de outubro.





Antes da largada oficial, os clientes foram presenteados com um aquecimento e, ao final, os atletas que completaram os percursos receberam medalha por sua participação.

Os melhores tempos da prova de 5km foram de 17 minutos e 34 segundos no masculino, de Cícero Vieira de Andrade de 22 minutos e 42 segundos no feminino, da atleta Dionizia Alves dos Santos. No percurso de 10km, quem levou a premiação feminina foi Sandra Maria de Oliveira, completando a prova em 45 minutos e 33 segundos e José Daniel de Souza Silva, com 35 minutos e 42 segundos na categoria masculina. Os vencedores ganharam um troféu do organizador.





“A Grand Plaza Run já se tornou é uma tradição no ABC e a cada ano nosso evento supera as expectativas, entrando no roteiro das principais corridas de São Paulo. Este é um presente do principal empreendimento da região para todos os esportistas e clientes”, comemora Caroline Alves, gerente de Marketing do Grand Plaza.