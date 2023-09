Bolsas de NY fecham mistas, em dia de volatilidade e com pressão dos juros dos Treasuries

Voláteis durante a sessão, as bolsas de Nova York fecharam mistas, tentando se recuperar das perdas recentes, mas esbarrando na escalada dos retornos dos Treasuries. As ações de energia se destacaram no pregão, apoiadas pela valorização do preço do petróleo.

O índice Dow Jones fechou em baixa de 0,20%, aos 33550,80 pontos; o S&P 500 terminou o pregão com alta de 0,03%, aos 4274,63 pontos e o Nasdaq subiu 0,22%, aos 13092,85 pontos.

As bolsas abriram no azul mas oscilaram ao longo do dia, com os índices ora entrando no positivo, ora no negativo. As ações receberam pressão dos rendimentos dos Treasuries, que caíam pela manhã e passaram a avançar à tarde, após leilão com baixa demanda e de olho nas negociações em torno do impasse orçamentário no Congresso americano.

O analista da Oanda Edward Moya citou ainda a surpresa positiva com dados de encomendas de bens duráveis. "Notícias boas para a economia são notícias ruins para ações", comentou ele, acrescentando que sinais de resiliência econômica fortalecem argumento por aperto monetário adicional do Federal Reserve (Fed). Essa perspectiva foi reiterada por sucessivas falas do presidente do Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, que disse não descartar a possibilidade de mais de uma alta de juros à frente.

"Também pesa sobre as ações a dura realidade de que um mercado de petróleo apertado não vai desaparecer e isso será uma grande dor de cabeça para a economia. O consumidor enfrentará um inverno rigoroso, já que os preços da energia estão prestes a subir ainda mais", complementou Moya.

O setor de energia se destacou na sessão, com a maior alta (+2,51%) entre os 11 do S&P 500. As ações da Chevron e da ExxonMobil subiram 1,95% e 3,26%. O movimento ocorre em meio ao avanço dos contratos futuros do petróleo, que fecharam com ganhos superiores a 2%.

A ação da Meta fechou com baixa de 0,41%, mas chegou a cair mais de 3% ao longo do dia, na esteira do lançamento do seu novo headset (uma espécie de óculos) de realidade mista, o Quest 3. Já a da atacadista Cotsco teve alta de 1,91%, após publicação de resultado trimestral melhor que o esperado. O American Depositary Receipt (ADR) do suíço UBS Group recuou 2,91%, depois das notícias de que o governo americano está ampliando uma investigação contra o banco e o recém-adquirido Credit Suisse sobre violação de sanções à Rússia.