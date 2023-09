Kayky Brito apresenta boa evolução clínica, diz novo boletim médico

Boas notícias! Nesta quarta-feira, dia 27, o Hospital Copa D'Or soltou um novo boletim médico sobre o estado de saúde de Kayky Brito, que foi atropelado na madrugada do dia 2 de setembro, na cidade do Rio de Janeiro.

Em nota eles informaram que o ator está apresentando uma boa evolução clínica, além de estar cooperando com todo o processo de reabilitação.

Recentemente Sthefany Brito, irmã do ator, precisou lidar com outra internação em sua família. Dessa vez, a atriz precisou estar no hospital com o herdeiro após o pequeno levar uma picada de um mosquito próximo ao olho.