Em Santo André, nova edição do Moeda Pet ocorre este sábado

Com a troca de um quilo de garrafas PET pela mesma medida de ração para cães e gatos, a nona edição do Moeda Pet deste ano está marcada para sábado (30) no Parque Central, da Vila Assunção, em sistema drive-thru. Segundo a organização do evento que ocorre das 9h às 13h, o material arrecadado é encaminhado ao Aterro Municipal de Santo André, onde é reciclado e revertido em benefício às cooperativas.

Com o intuito de preservar o meio ambiente com o reaproveitamento das garrafas cujo destino final seria o lixão, o programa é uma iniciativa da Secretaria de Meio Ambiente e do Fundo Social de Solidariedade municipal. Entretanto, também conta com a participação do Departamento de Proteção e Bem- Estar Animal da Secretaria de Meio Ambiente; do Departamento de Vigilância à Saúde; do Banco de Rações do Fundo Social de Solidariedade; do Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André) e do Dr. Hato Hospital Veterinário.

“No mês passado tivemos que cancelar a edição por causa da chuva. Mas nossa intenção é sempre prestigiar esta ação, porque o conceito principal do Moeda Pet é a sustentabilidade, ajudar quem precisa e cuidar bem dos animais”, afirma o secretário de Meio Ambiente, Fabio Picarelli.

De acordo com a Picarelli, cada quilo de resíduo equivale a 20 garrafas plásticas de dois litros, 25 de um litro e 36 de 600 ml. Porém, só serão aceitas se estiverem limpas e secas.

Em busca de novos parceiros para aumento da quantidade de ração repassada (e consequente expansão para outras áreas da cidade), a prefeitura informa que as empresas interessadas em apoiar o programa podem entrar em contato pelo telefone 4433-1958.