Bonnie Wright, atriz de Harry Potter, anuncia nascimento do primeiro filho

Até no mundo dos famosos as famílias não param de aumentar e deixar os internautas pra lá de eufóricos. Bonnie Wright, atriz conhecida por ter interpretado Gina Weasley na saga Harry Potter, encantou os seguidores ao anunciar o nascimento de seu primeiro filho com o marido Andrew Lococo.

Em uma publicação nas redes sociais, a artista compartilhou uma foto do pequeno Elio todo fofinho com uma touquinha na cabeça e um cobertor para se esquentar. Na legenda, ela se derreteu:

Diga olá para Elio Ocean Wright Lococo, nascido em casa na terça-feira, 19 de setembro. Estamos todos saudáveis e felizes. Andrew e eu estamos tão apaixonados pelo nosso sol! Muito grata pela nossa equipe de parto que segurou nossas mãos durante todo o processo e tornou a jornada tão alegre e em expansão. O nascimento é a experiência mais selvagem! Nossas perfeitas e amorosas parteiras Tiffany e Taylor, nossa sábia e maravilhosa doula Patti, nossa médica Phabby se precisássemos de transferência. Durante esses dias de cura pós-parto, fomos visitados por alguns anjos.

Ela continuou os agradecimentos e ainda aproveitou para deixar elogios ao marido:

Os trabalhadores do parto são incríveis! Por último, obrigado a Andrew, minha rocha durante todo o nascimento, literalmente, enquanto eu apertava você com tanta força e você nunca vacilou. Elio tem o papai mais terno e amoroso. Ok, legenda extra longa emocional hormonal acabou!