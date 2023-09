Viih Tube abre o jogo sobre Rodrigo Mussi: - Não somos mais amigos e não temos relação nenhuma

Viih Tube participou do podcast VacaCast e falou abertamente sobre diversos assuntos, incluindo a sua relação com Rodrigo Mussi. Vale pontuar que eles estavam bem próximos, e Mussi chegou a se recuperar do acidente de carro na casa da influenciadora.

Sem rodeios, Viih revelou que houve um afastamento natural:

- Eu não tenho mais nenhuma relação com ele. Nenhuma. Nem de amizade, nem de conhecido, nada. Eu não sei se foi o tempo, se foi o momento, se foi acontecendo, não sei o que foi. A gente tinha uma amizade muito forte, principalmente quando ele sofreu o acidente, ele se recuperou na minha casa.

Ao decorrer da conversa, Viih ainda contou que Mussi mantém contato com o seu marido, o também ex-BBB Eliezer, mas com ela não. A mãe de Lua ainda relembrou a última vez em que falou com ele.

- Ele ainda é muito amigo do Eli, sempre conversam, desabafam um com o outro. Depois que eu comecei a namorar o Eli, a gente ainda era muito amigo. Aí, eu engravidei e ele chegou a ir no chá revelação, mas depois disso... Acho que nossa conversa acabou aí, com o convite do chá, nunca mais no falamos. Não sei o que houve, só não somos mais amigos e não temos relação nenhuma. Não aconteceu nada, não brigamos, só nos afastamos.