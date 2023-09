Claudia Raia fala sobre participação em Terra e Paixão: - Pertinente nesse meu momento

Após 16 anos sem fazer uma novela de Walcyr Carrasco, Claudia Raia vai interpretar um papel importante em Terra e Paixão! A atriz viverá a mãe de Luigi, interpretado por Rainer Cadete na novela das nove da TV Globo. Por isso, vale lembrar que a musa viveu uma vilã em Sete Pecados, que foi sua última parceria com o autor na produção de 2007.

- Gosto muito do Walcyr, já trabalhamos juntos. Fazer uma coisa mais curta é bem pertinente nesse meu momento, ao mesmo tempo que entrar no núcleo de comédia da novela também é uma delícia, declarou ela em entrevista ao site da novela.

A artista deu à luz ao seu terceiro filho há quase sete meses, o caçula Luca, fruto de seu casamento com Jarbas Homem de Mello. Ela contou como está se sentindo ao retornar à TV, ainda que com uma participação especial no elenco da trama.

- Não esperava voltar tão cedo. Entrar fazendo a mãe do Luigi e estar com a Tata Werneck, o Rainer, esse elenco maravilhoso, vai ser muito divertido, afirmou ela.

Claudia Raia está há quase quatro anos longe das novelas e falou sobre a experiência de poder voltar a contracenar com atores renomados.

- É uma novela com grandes atores. Tem o Tony Ramos, Gloria Pires. Só tenho amigos ali. Vai ser emocionante revê-los, disse.

Por fim, a atriz declarou que outubro já tem seu retorno ao teatro! Como ela sempre gostou de fazer, a estrela marcará os palcos com um musical sobre a vida e obra de Tarsila do Amaral.

- Vou começar a ensaiar o espetáculo no final de outubro. Veio tudo junto ao mesmo tempo, é bom que fica agitado, fica gostoso, finalizou, assim.