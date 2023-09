Apontada como pivô da separação de Sandy e Lucas Lima, Bruna Guerin se pronuncia: Boatos mentirosos

Bruna Guerin viu suas redes sociais serem inundadas de comentários após ser apontada como suposto pivô do término do casamento de Sandy e Lucas Lima. Depois de desativar os comentários em suas redes sociais, a atriz decidiu se pronunciar sobre o ocorrido no Instagram.

Nesta quarta-feira, dia 27, ela escreveu o seguinte comunicado:

São 20 anos de uma carreira que tenho construído com tanto esforço e nunca havia sofrido uma onda de ódio tão grande causada por boatos mentirosos que a imprensa irresponsável tem reproduzido. Não sou pivô de separação e nunca tive nenhum envolvimento com meu amigo de trabalho. Especular, acusar e me atacar com mensagens de ódio e mentiras descabidas é cruel e está me afetando demais. Toda minha solidariedade e respeito à Sandy e ao Lucas nesse momento que estão passando.

Para completar, Sandy e Lucas usaram a seção de comentários para mandar corações para Bruna - demonstrando estarem de acordo com o que foi escrito pela atriz.