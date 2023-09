Gloria Groove revela que foi liberada de enquadro policial quando Ludmilla foi mencionada e brinca: - Contato certo

Os famosos sempre têm diversas histórias inusitadas para contar aos fãs e seguidores e, pensando nisso, Fábio Porchat convida amigos e colegas de profissão para compartilharem suas aventuras. Desta vez, quem marcou presença no Que História É Essa, Porchat? e deixou os espectadores de queixo caído foi Gloria Groove.

A cantora revelou que, durante uma viagem de carro de São Paulo para o Rio de Janeiro, ela foi abordada por um policial para um enquadro. Em um primeiro momento, o motorista revelou que estava levando uma artista no veículo. Porém, o profissional não acreditou, já que a dona do hit A Queda não estava montada de drag queen.

Gloria ainda contou que, para sair da situação tensa, cantou Vermelho, uma de suas músicas. Com isso, o policial lembrou dela e de uma parceria feita com Ludmilla, e a deixou partir sem problemas.

- Ainda todo estranho, ele falou: Está brincando comigo, né? Eu: Juro que não estou! Ele deu uma pausa muito dramática, olhando pra minha cara e fez: Gloria Groove que canta com a Ludmilla? Aí ficou tudo bem!

Entretanto, apesar de tudo ter dado certo, Gloria Groove comentou que, antes de ser reconhecida, estava na mira de uma arma. Por fim, ela brincou que a esposa de Brunna Gonçalves é um bom contato para se ter, e que é amada por todo o Brasil.

- O jeito que foi de zero a 100 foi absurdo. Fiquei na mira de uma arma na maior parte do tempo, mas quando a Ludmilla era minha amiga... fica a conclusão, jovens: às vezes ter o contato certo é muito mais importante do que qualquer outra coisa! [...] Ludmilla: amada pelos policiais, amada pelos bandidos, amada pelo Brasil inteiro!