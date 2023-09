Carolina Ferraz revela não querer voltar a atuar em novelas: - É uma loucura

Na última terça-feira, dia 26, Carolina Ferraz participou do Programa de Todos os Programas, e aproveitou para relembrar seus 30 anos de carreira. A atriz contou como foi a mudança para se tornar a pessoa a fazer as perguntas e revelou que prefere não deixar os convidados em situações complicadas:

- Quando vim para cá, já disse que eu queria atuar como apresentadora e entrevistadora. Passei tantos anos sendo entrevistada e hoje, quando sento para conversar com alguém, assumo outra postura. Já fui colocada em muita situação desnecessária. Acho que muitos assuntos eram abordados de maneira agressiva gratuitamente. E acredito que posso falar de qualquer tema, desde que eu tenha respeito e faça a pessoa se sentir confortável.

Carolina ainda revelou para Flávio Ricco e Gabriela França que não quer voltar a atuar em novelas:

- Não quero mais, vou fazer teatro, penso em escrever uma peça, posso fazer cinema, série, mas novela, não. As pessoas não têm dimensão, é uma loucura.

Fora das telinhas, Ferraz se mostrou uma mamãe babona e contou que está super animada com o casamento de sua filha mais velha, Valentina. Além dela, a atriz também tem Izabel, com 20 anos de diferença entre as meninas.

- Tenho uma de 28 anos de idade e uma 8 anos de idade. Sou uma mulher animada. A Valentina vai casar agora em outubro, em Los Angeles. Estou tão feliz, só falo disso!