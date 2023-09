Carla Diaz volta como Suzane von Richthofen em primeiro trailer de A Menina que Matou os Pais - A Confissão; veja!

Exatamente um mês antes do lançamento do longa A Menina que Matou os Pais - A Confissão, a Prime Video divulgou o primeiro trailer que traz de volta Carla Diaz como Suzane von Richthofen. O filme contará como ocorreu a investigação do crime, e mostrará também os depoimentos da jovem e de seu namorado da época, Daniel Cravinhos, vivido por Leonardo Bittencourt.

O fato aconteceu em 2002 e chocou o Brasil. Naquele ano, Suzane e Daniel estavam namorando e decidiram matar os pais da garota, Manfred e Marísa von Richthofen. Os fatos que aconteceram antes do crime, bem como seu planejamento, foram retratados na primeira parte do filme. A sequência do true crime vai mostrar apenas como a polícia conduziu as investigações.

Em 2006, Suzane foi condenada a 39 anos e seis meses de prisão, mas foi solta em janeiro de 2023 e deve continuar cumprindo sua sentença em sociedade. Daniel também foi condenado a 39 anos e seis meses de prisão, enquanto o irmão, Cristian Cravinhos, pegou 38 anos e seis meses.

O ex-namorado da jovem foi solto em 2018 e desde então cumpre sua pena em regime aberto. Já Cristian, que também foi posto em liberdade em 2018, foi preso novamente no mesmo ano após ser apanhado pela polícia por outro crime.