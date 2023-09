Diego Alemão quis procurar ajuda de Rafael Ilha antes de se internar em clínica de reabilitação

Diego Alemão, vencedor do BBB7, foi preso na madrugada da última terça-feira, dia 26, por porte ilegal de arma. Alemão pagou a fiança de cerca de quatro mil reais e foi solto. Mas durante a tarde do mesmo dia, foi noticiado pelo Fofocalizando que Alemão decidiu se internar em uma clínica de reabilitação. O programa revelou que o motivo da internação seria a depressão do ex-brother e o uso de substâncias químicas.

Segundo o jornal Extra, o taxista que transportava o ex-BBB revelou, em depoimento à polícia, que Alemão ameaçou moradores de Ipanema após eles lhe jogarem água. Ainda de acordo com o taxista, o vencedor do programa estava andando pela rua, alterado, falando alto e com uma arma de fogo na mão. Ele teria pedido para ser levado para a Barra da Tijuca, mas cerca de três quilômetros após a partida, os dois foram parados por policiais militares, que encontraram a arma e as munições.

E em relação a internação do campeão, a colunista Fabia Oliveira revelou que, no dia 14 de setembro, Alemão procurou por Rafael Ilha para obter ajuda. O ex-A Fazenda é conhecido por ajudar na recuperação de dependentes químicos, já que vivenciou isso, sendo inclusive um dos responsáveis pelo tratamento de Sérgio Hondjakoff.

De acordo com o amigo de Alemão e youtuber Bruno Di Simone, o ex-BBB demonstrou interesse por entrar em contato com Rafael Ilha após ver uma publicação de Bruno com o ex-A Fazenda.

No dia que eu gravei com o Rafael Ilha, o Alemão me segue e viu eu postar um vídeo com o Rafael, anunciando que vinha uma entrevista, e me chamou no WhatsApp perguntando se o Rafael Ilha estava comigo, porque ele queria trocar uma ideia com o Rafael. Mais tarde eu o encontrei e ele estava meio agressivo. Eu falei que ele estava precisando de ajuda. Perguntei se ele queria ajuda, se queria que eu entrasse em contato com o Rafael Ilha e ele pediu que eu entrasse sim em contato, contou. Nesse meio tempo que eu liguei pro Rafael, ele tomou o celular da minha mão e falou que não queria mais que eu ligasse, que ele não queria mais falar nada. Foi até meio agressivo, disse. Devolve o meu celular agora. Ele pediu para eu ficar com ele ali porque alguém estava atrás dele, estava meio alucinado, contou Bruno Di Simone.

Bruno finalizou revelando que chegou a contar o episódio para Rafael Ilha, que demonstrou estar disposto a ajudar o amigo.