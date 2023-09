Conheça Bruna Guerin, atriz que está sofrendo ataques após ser apontada como pivô da separação de Lucas Lima e Sandy

Casamento de famoso é quase sempre rodeado de polêmica - principalmente quando o casal decide se divorciar. Por mais que muitos peçam por privacidade, uma hora ou outra, os internautas passam a especular sobre o motivo da separação. Com Sandy e Lucas Lima não foi diferente!

O casal anunciou o fim do casamento na última segunda-feira, dia 26, e desde então, os fãs da cantora passaram a apontar a atriz Bruna Guerin como suposta pivô do divórcio. O caos foi tanto que a atriz acabou sofrendo ataques nas redes sociais e precisou desabilitar os comentários em seu Instagram.

Caso você esteja perdido nessa história toda, calma que o ESTRELANDO te ajuda!

Quem é Bruna Guerin?

Bruna é uma atriz de 38 anos de idade. Ela nasceu em São Paulo no dia 10 de agosto de 1985 e trabalha como atriz desde 2002. Apesar disso, se mantém discreta nas redes sociais e não costuma virar notícia. Seu último namoro público foi com o ator Gabriel Godoy, com quem tem uma boa relação até os dias de hoje.

Recentemente, eles posaram juntos na pré-estreia do filme Fluxo, que gravaram em 2020 quando ainda eram um casal. Depois de Godoy, Guerin não assumiu nenhum outro relacionamento público.

Bruna construiu uma carreira de sucesso no teatro, além da atuação, ela também tem talento para dança e para o canto. Seus maiores trabalhos foram nas peças Hair, O Mágico de Oz e The Rocky Horror Show. Em 2015, ela ganhou o Prêmio Bibi Ferreira na categoria Melhor Atriz pela sua participação no musical Urinal, de Zé Henrique de Paula. E em 2023 ela concorre ao prêmio de novo por sua atuação em Once, musical que divide com Lucas e que a trouxe para o olho desse furacão.

Relação com Lucas Lima

Pois bem, Lucas e Bruna se aproximaram após trabalharem juntos em Once, como já te contamos aqui. Segundo informações do jornal Extra, esse foi o primeiro papel de Lima no teatro e, por isso, o jovem ator estava focado em desempenhá-lo bem.

Lucas teria deixado a casa onde morava com Sandy, em Campinas, para morar temporariamente em São Paulo. Lima e Bruna ensaiavam de segunda a segunda e o ator até entrou para academia para tentar acompanhar o ritmo puxado. Mesmo naquela época, os fãs da cantora já comentavam sobre um clima estranho entre eles, principalmente quando a dupla começou a divulgar a peça na Internet.

Ainda assim, Bruna parecia ter uma boa relação com Sandy. As duas se seguem nas redes sociais e a atriz já comentou em fotos do casal. Inclusive, a cantora era uma grande entusiasta da peça, uma vez que foi assistir mais de uma vez e já posou com os atores do elenco.

Não se sabe se os planos serão mantidos, mas Sandy atuaria no lugar de Guerin como par romântico de Lucas em Once. A cantora estaria nos palcos apenas uma vez por semana, devido à agenda. A próxima temporada da série começa em janeiro de 2024.

Lucas também já interagiu com Bruna nas redes. Quando a parceira de palco foi indicada para o Prêmio Bibi Ferreira, ele comentou:

Poucas pessoas já mereceram tanto algo na história do mundo. Tu é fod4, parceira!!

Até o momento, Lucas, Sandy e Bruna não se pronunciaram sobre as especulações que estão sendo feitas nas redes sociais.