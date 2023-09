Lucas Souza cai no choro após ser o mais votado para roça em A Fazenda 15

A madrugada desta quarta-feira, dia 27, teve muita agitação na sede de A Fazenda 15 depois da primeira formação da roça que colocou Nathalia Valente, André Gonçalves, Lucas Souza e Rachel Sheherazade na berlinda. E é claro que teve muito bate-boca durante e depois do programa ao vivo, né? Então, já segue o fio!

De volta à sede, o militar caiu no choro e foi consolado por Cezar Black e Kally. Triste e com medo de sair da competição ainda na primeira semana, o ex-marido de Jojo Todynho recebeu conselhos da cantora:

- Mostre quem é você! Você vai tirar um peso, se sentir libertado! Você é um ser humano incrível, sua história é linda. Seja você! Seja você que ninguém mais vai lhe humilhar. É a oportunidade que você está tendo para as pessoas conhecerem você.

Do outro lado da sede, Tonzão se mostrou bastante incomodado com o modo de Rachel lidar com as situações. Bem irritado, o cantor estava conversando com os colegas e mostrando sua opinião sobre a comunicadora.

- É sensacionalismo. Aqui ninguém está defendendo credo religioso [...] Todo mundo tem sua história e o jogo é aqui. Ela quer jogar minoria, ela quer falar coisas sensacionalistas.

Alvo definido! Rachel parece estar incomodando todos os peões com suas falas e posicionamentos. Conversando com Black na área de fora da casa, Márcia Fu revelou de quem ela está com ranço.

A ex-atleta confessou que ficou muito decepcionada em conhecer a jornalista pessoalmente e definiu o nome dela como maior alvo nas votações:

- Eu não me importo com ela porque declarei guerra abertamente. Não comento, não cumprimento, não pergunto se quer comida. É como se fosse uma planta que não vejo.

Outro momento que chamou a atenção do público aconteceu na piscina. Tonzão, WL e Darlan estavam conversando sobre André Gonçalves e criticaram a mudança de postura do ator enquanto as dinâmicas estão rolando.

- O André é um lobo disfarçado de ovelha. Fica mansinho e aí ele [explode], começou WL.

- Esse monstro que ele se transforma em uma dinâmica é ruim só para ele. Ele demonstra todo o lixo que ele tem dentro dele, continuou Darlan.