Preta Gil desabafa sobre recuperação após alta do hospital: - Muita coisa vai mudar para mim

E a guerreira Preta Gil continua mostrando toda a sua força para os fãs e seguidores nas redes sociais. Na última terça-feira, dia 26, a cantora desabafou por meio dos Stories sobre o pós-operatório que vem passando após ter enfrentado um câncer no intestino.

A filha de Gilberto Gil voltou para conversar com os fãs sobre todo o tratamento e a rotina que está vivendo após ficar 28 dias internada por conta do tumor. No hospital Sírio Libanês, em São Paulo, a musa detalhou aos fãs sobre os exames e a fisioterapia pélvica que tem feito como forma de manter a sua recuperação:

- Todo mundo pergunta como é minha rotina pós-operatório. Minha rotina é vir para o hospital duas vezes por semana, por vários motivos. Primeiro, que eu tenho que fazer fisioterapia pélvica com ela, a melhor, Claudinha [médica]. Que me ajuda desde a primeira semana do pós-operatório e vai ficar comigo até depois da segunda cirurgia, iniciou a artista no vídeo.

Então, prosseguiu, ao revelar a importância da fisioterapia pélvica no tratamento:

- Essa fisioterapia é para fortalecer o assoalho pélvico que inclui o esfíncter, a bexiga, isso tudo é muito importante não só para quem está recém-operada, como eu.

Na sequência, Preta abriu o coração e deu mais detalhes de como tudo vai mudar em sua vida após ter enfrentado o câncer:

- No meu caso que fiz uma operação de retirada de tumor no reto, eu quando reverter agora o intestino, o trânsito intestinal, muita coisa vai mudar para mim, então tenho que estar muito fortalecida no assoalho pélvico. A gente tem que valorizar muito a fisioterapia pélvica e eu tenho me dedicado bastante, disse ela.

Por fim, a famosa declarou que a rotina de atendimentos no hospital é feita com vários especialistas:

- Exames laboratoriais, atendimentos com os médicos, o cirurgião tem que me ver, o oncologista, o cardiologista, finalizou.