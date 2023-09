Britney Spears preocupa seguidores ao aparecer com curativo após fazer manobras com facas

Britney Spears vem preocupando seus seguidores a cada postagem no Instagram. A cantora compartilha muitos vídeos que, de acordo com seus fãs, são sem sentido. Na última segunda-feira, dia 25, Britney postou um clipe dançando com duas facas nas mãos. Por mais que na legenda ela afirme que as facas não são de verdade, os seguidores da artista ficaram assustados.

Comecei a brincar na cozinha com facas hoje. Não se preocupem, elas não são facas verdadeiras!!! O Halloween é em breve!!!

E logo na postagem seguinte, feita na terça-feira, dia 26, Britney exibiu um curativo no braço e possíveis cortes em seu corpo após o polêmico vídeo. Vestindo um top laranja decotado com bolinhas brancas e a calcinha de um biquíni branco de cintura baixa, ela exibiu sua habilidade com danças exóticas.

Segundo uma reportagem publicada pelo TMZ em maio, a página noticiou que Spears supostamente tinha um fascínio por facas, acrescentando que a cantora dormia com uma - faca - debaixo da cama por sentir medo de ser re-institucionalizada. Após o fim de sua tutela de 13 anos, uma fonte alegou que a estrela pop continua com medo de que alguém a leve para uma ala psiquiátrica.