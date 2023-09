As melhores cidade para solteiros, segundo app de relacionamentos

Com o aumento dos trabalhos remotos e flexíveis, surge uma nova tendência: o Wanderlove – possibilidade de viver um romance durante viagens. De acordo com pesquisa do aplicativo de relacionamentos Bumble, 57% dos usuários buscam ativamente conhecer outros solteiros quando viajam para o exterior. Já uma em cada 3 das pessoas no app afirmam que agora estão mais dispostas a viajar e se relacionar com pessoas que não estão em sua cidade atual.

Quer saber tudo sobre Universo Sugar? Clique aqui e leia o e-book O Guia dos Sugar Daddy & Sugar Babies

Ainda, 48% das pessoas no Bumble se dizem empolgadas com a perspectiva de conhecer outros solteiros e ir a encontros quando estão em outro país. Para um terço (36%), a principal vantagem é poder conhecer novas culturas.

Para aqueles que procuram namorar enquanto viajam, o Bumble revelou os principais destinos para onde as pessoas solteiras ao redor do mundo iriam em busca de um romance internacional:

Ilhas Baleares, Espanha (como Mallorca, Menorca, Ibiza, Formentera)

Paris, França

Ilhas Gregas (como Hydra, Santorini, Rhodes)

Lisboa, Portugal

Nova York, Estados Unidos

Antes de partir para um desses locais, as pessoas no Bumble podem usar o Modo de Viagem, que permite alterar sua localização antes ou durante a viagem. Após mudar sua localização, é possível combinar e conversar com pessoas para conhecer a área e marcar um encontro quando chegar.

O entusiasmo em buscar um romance pode ser associado ao crescente nível de confiança entre os indivíduos solteiros. Um total de 49% dos usuários afirmou sentir-se mais atraente quando estão fora de casa, enquanto 70% admitiram experimentar um maior senso de espontaneidade durante as férias.

Para ajudar aqueles que desejam viajar e namorar, a especialista em Sexo e Relacionamento do Bumble, Caroline West, dá suas principais dicas para aumentar suas chances de conhecer alguém no exterior:

Seja mente aberta – A melhor maneira de conhecer um novo país é abraçá-lo e ter a mente aberta. O mesmo se aplica aos encontros no exterior. Aproveite a oportunidade de estar em um ambiente novo e experimente a tendência do Bumble de “open casting” e saia com pessoas fora do seu “tipo”. Participe da cena local – Quando você viaja para o exterior, pode ter pouco tempo disponível. Se estiver planejando namorar durante as férias, combine com uma visita a um marco cultural ou atividade que você queira conhecer. Isso não só servirá como uma forma de quebrar o gelo, mas também permitirá que você conheça alguns pontos turísticos. Seja espontâneo – Os dados do Bumble mostram que 3 em cada 4 pessoas no aplicativo tendem a ser mais espontâneas durante as férias. Relacionamentos espontâneos podem ser uma oportunidade de se divertir e explorar partes de si mesmo que talvez você se contenha em compartilhar quando está em casa. Se estiver namorando no exterior, abrace o desconhecido e a emoção de ter planos flexíveis. Mesmo que você se sinta fora da sua zona de conforto, pode ser uma oportunidade para começar algo novo e inesperado.