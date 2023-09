Bolsas da Europa fecham em baixa, em meio a incertezas com economia global

As bolsas da Europa fecharam em queda nesta quarta-feira, 27, após registrarem ganhos mais cedo, frente ao recuo no apetite por risco global, afirma a CMC Markets, diante de incertezas sobre a economia mundial no quarto trimestre.

Na Bolsa de Londres, o índice FTSE 100 fechou em queda de 0,43%, aos 7593,22 pontos; em Frankfurt, o DAX caiu 0,25%, aos 15217,45 pontos; em Paris, o CAC 40 recuou 0,03%, aos 7071,79 pontos; em Milão o FTSE MIB perdeu 0,31%, aos 28012,30 pontos; em Madri, o Ibex 35 cedeu 0,42%, aos 9327,80 pontos; e, em Lisboa, o PSI 20 teve perdas de 0,54% aos 6068,39 pontos. As cotações são preliminares.

As bolsas passaram a maior parte do dia no positivo, motivadas por notícias de que o banco central da China (PBoC) vai intensificar o apoio à economia local, e que os líderes do Senado dos EUA fecharam um acordo que evita a paralisação do governo. Porém, o movimentou não se sustentou até o fim do pregão.

"À medida que chegamos ao final da semana, do mês e do trimestre, permanece a grande dúvida quanto ao tipo de economia que veremos no quarto trimestre", afirma o analista-chefe do CMC Markets, Michael Hewson. Segundo ele, o mercado está cauteloso e analisa se os bancos centrais vão mudar de postura quanto aos "juros altos por mais tempo" se os próximos indicadores apontarem para desaceleração econômica.

Mais cedo, na Alemanha, uma pesquisa do instituto GfK projetou que a confiança do consumidor deverá se deteriorar ainda mais em outubro, além da expectativa de analistas.

As ações da empresa de gás natural Centrica recuaram 5% no Reino Unido, depois do Morgan Stanley rebaixar a recomendação de compra da companhia.

Na bolsa de Oslo, os papéis da Equinor subiram 2,16% depois do governo do Reino Unido aprovar o desenvolvimento de campo petrolífero que vai permitir a extração de até 300 milhões de barris de petróleo, como parte dos esforços do país para melhorar sua segurança energética.

A medida também beneficiou a empresa britânica Ithaca Energy, que tem acordo com a Equinor e saltou 8,33%.