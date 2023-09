Bella Campos curte noite de samba no Rio de Janeiro ao lado do ex

Eita! Parece que a fila andou para Bella Campos após o fim do seu namoro com MC Cabelinho. De acordo com o Extra, a atriz curtiu uma noite de samba no Rio de Janeiro ao lado do seu ex-namorado, o ator e modelo Vini Albuquerque.

Segundo o jornal, a noite começou no Samba do Trabalhador, em Vila Isabel, na Zona Norte. E depois eles seguiram para o Beco do Rato, no centro da cidade carioca. Vale pontuar que a atriz e o modelo já tinham se reaproximado nas redes sociais, já que eles interagiram em uma publicação de Vini.

Para quem não sabe, os dois se conheceram durante o teste para a temporada 2020 de Malhação, e namoraram algum tempo. Vini esteve no elenco de Travessia e fazia parte do núcleo da personagem de Jade Picon. Ele também pôde ser visto no clipe Girl from Rio, da cantora Anitta.